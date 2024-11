I Liga. CD Nacional - Boavista FC

O Nacional, 17.º classificado, com os mesmos oito pontos do Arouca, que é 16.º, recebe este sábado o Boavista, que é 14.º, com nove, em igualdade com o Estrela da Amadora (15.º), no Estádio da Madeira, às 18h00. A partida vai ser dirigida por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

O treinador Tiago Margarido assegurou que o Nacional vai "assumir o favoritismo" na receção ao Boavista, "formação bastante competente", em antevisão ao duelo de sábado da 12.ª jornada da I Liga de futebol.



"O Boavista faz lembrar muito a nossa equipa. Também temos esse espírito de arranjar sempre soluções e não nos debruçarmos nos problemas que temos pela frente. É uma equipa com jogadores internacionais e muita experiência de I Liga", expressou o treinador, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.





O técnico, de 35 anos, alertou para a importância de vencer os 'axadrezados', que "lutam pelos mesmos objetivos" do Nacional, explicando que os seus jogadores aproveitaram a paragem competitiva de três semanas para "corrigir alguns problemas" coletivos.





Do lado da equipa adversária, o treinador Cristiano Bacci, na véspera da visita ao Nacional, da 12.ª jornada da I Liga de futebol, após uma pausa competitiva de três semanas desdramatiza o rendimento desigual do Boavista dentro e fora de portas.



“Se formos ver os dados de cada partida em casa, percebe-se que também tentámos jogar: na última, fizemos 24 remates e tivemos muitas ocasiões para fazer golo. Preparámos todos os jogos da mesma forma”, frisou o técnico italiano, em conferência de imprensa.



Com oito pontos alcançados na condição de visitante, contra apenas um no Estádio do Bessa, no Porto, as ‘panteras’ tentam corrigir a derrota na receção ao Rio Ave (2-0), da ronda anterior, que diminuiu para um ponto a vantagem sobre a zona de descida direta.





