I Liga. CD Nacional - FC Arouca

Nacional (14.° classificado) e Arouca (13.°), ambos com 19 pontos, medem forças este sábado, às 15:30, no Estádio da Madeira, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

O treinador Tiago Margarido perspetivou muitas dificuldades na receção ao Arouca, que vive o "melhor momento" na temporada, em antevisão ao duelo de sábado da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Na minha opinião, o Arouca está no seu melhor momento da época. Nos últimos quatro jogos, conseguiu fazer oito pontos e, com a entrada do Vasco [Seabra] no comando técnico, melhoraram substancialmente", sublinhou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.



Tiago Margarido elogiou as "dinâmicas de construção" implementadas pelo técnico Vasco Seabra, que substituiu Gonzalo Garcia como 'timoneiro' dos arouquenses, sendo que essa melhoria contribuiu muito para os "pontos que conseguiram" após a mudança.





O técnico, de 36 anos, garante que o grupo de trabalho só pensa em "conseguir os três pontos", ainda para mais jogando em casa, onde o Nacional venceu os últimos dois jogos na condição de visitado, o que confere "mais responsabilidade".





Já o treinador do Arouca realçou os bons resultados caseiros do Nacional, adversário na 20.ª jornada da I Liga de futebol, e lembrou a vitória dos madeirenses sobre o FC Porto para ilustrar as dificuldades que esperam os arouquenses.



Vasco Seabra sublinhou que as duas vitórias nas últimas duas receções por parte da formação de Tiago Margarido, com o triunfo taxativo diante dos 'dragões' (2-0) à cabeça, implicam que apenas um Arouca na sua máxima força poderá trazer pontos do Funchal.



Na melhor sequência de resultados da temporada, com oito pontos nas últimas quatro rondas, o Arouca conseguiu um importante fôlego na luta pela manutenção, numa altura em que ocupa o 13.º posto e tem os mesmos 19 pontos do Nacional, o que, segundo Vasco Seabra, faz dos jogadores mais seguros de si mesmos.