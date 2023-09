I Liga em direto. Chaves - Moreirense

O Desportivo de Chaves recebe o Moreirense, este domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da quarta jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

O treinador do Desportivo de Chaves, José Gomes, diz que a receção ao Moreirense é um recomeço, garantindo que a equipa vai lutar pelos primeiros três pontos na partida da quarta jornada da I Liga de futebol.



Depois da derrota pesada no Algarve, frente ao Farense (5-0), o Desportivo de Chaves recebe o Moreirense em jogo encarado pelo técnico José Gomes como um recomeço, não esquecendo as exibições anteriores.



“Infelizmente, já temos três jogos para trás mas, no fundo, é um recomeço porque juntámos mais gente e temos trabalhado bem. Agora, é colocar isso em campo, mostrar que ficámos indignados connosco mesmos com o que nos aconteceu [no Algarve] e dar uma imagem à semelhança do que demos com o [Sporting de] Braga mas com um resultado diferente”, afirmou José Gomes, na conferência de antevisão à partida.



Para esta tarefa, o treinador não pode contar os lesionados Jô Batista, Hélder Morim e Pedro Pinho, mas garante estar “contente” com o trabalho desenvolvido pelo plantel disponível.







Já o treinador do Moreirense, Rui Borges, afirmou que a equipa “mais concentrada” tem mais hipóteses de vencer o jogo entre ‘cónegos’ e Desportivo de Chaves, no domingo, para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sem competir desde 21 de agosto, face ao adiamento do encontro da terceira jornada, com o Sporting de Braga, para 09 de setembro, a equipa ‘axadrezada’ aproveitou a pausa competitiva de 15 dias para “cimentar comportamentos ofensivos e defensivos” e para dar seguimento às exibições das duas primeiras jornadas, com FC Porto (derrota por 2-1) e Famalicão (0-0) numa deslocação em que espera um adversário “intenso e competitivo”.