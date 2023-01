I Liga em direto. CS Marítimo - Sporting CP

O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com sete pontos, recebe este, às 18h00, o Sporting, que se encontra na quarta posição, com 28, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador do Marítimo, José Gomes reconhece, na antevisão do jogo frente aos 'leões', que vai defrontar o melhor Sporting da época, mas garantiu que o penúltimo classificado da I Liga de futebol vai encarar o jogo como uma “oportunidade de viragem”.



“Cada jogo e cada ação dentro dele é uma oportunidade. Temos de encarar este jogo como uma oportunidade para uma viragem”, afirmou o técnico ‘verde rubro’ na abordagem ao encontro da 15.ª jornada.



Para José Gomes, terceiro treinador do Marítimo na presente campanha, “o que não pode acontecer é perder jogos, porque o adversário quis mais vencer”, admitindo, porém, que os madeirenses vão receber o Sporting no seu melhor momento.



“Nos últimos dois jogos marcaram [quase] 10 golos, isso já fala por si. É um adversário com uma dinâmica ofensiva tremenda, com muitas variantes e com uma capacidade de arrastar e desposicionar o seu adversário quer na linha defensiva, quer no meio campo, mesmo jogando apenas com dois médios”, destacou o sucessor de João Henriques no comando técnico dos insulares.



O ‘timoneiro’, de 52 anos, lembrou a urgência em pontuar, admitindo que ganhar é a única via para sair da zona de despromoção, sublinhando ainda que “é obrigação de qualquer equipa jogar para vencer e não para não deixar jogar”.







Já o treinador Rúben Amorim assumiu que é crucial para o Sporting vencer os próximos dois jogos na I Liga de futebol, contra Marítimo e Benfica, num mês de janeiro que será decisivo para os ‘leões’.

“Para nós é essencial e eu acho que é crucial vencer os dois jogos. Não termina tudo e vamos jogar sempre para vencer até ao fim, mas nunca vi um problema em assumir que temos de vencer os nossos jogos”, admitiu o técnico ‘verde e branco’, em conferência de imprensa, em Alcochete.Segundo Amorim, os ‘leões’ não podem perder mais pontos “porque depois torna-se muito difícil” não só o objetivo do título, mas também “pelos lugares na Liga dos Campeões”, mas garantiu estar “mais preocupado com o Marítimo”, para já, apesar de reconhecer a importância dos desafios que se seguem.“Em relação ao mês de janeiro, é crucial e decisivo. Não há como escondê-lo. Não será o fim do mundo, mas, como clube grande, neste mês decide-se muita coisa. Temos de nos manter nas competições europeias, temos de competir e lutar para vencer a Taça da Liga, porque é muito importante ganhar sempre um título”, assumiu.O Sporting atravessa uma fase positiva, com sete triunfos consecutivos e vários jogos ‘resolvidos’ logo na primeira parte, mas Amorim frisou que “tudo isso aconteceu em casa e não fora”, onde a equipa tem tido “alguns problemas”.