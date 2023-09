I Liga em direto. Estoril Praia - Boavista

O Estoril Praia, que soma três pontos, e o Boavista, que já conta sete, defrontam-se este domingo, às 15.30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

O treinador do Estoril Praia afirmou hoje pretender ver os seus jogadores "amadurecer" e "sentirem-se confortáveis" nos momentos finais dos jogos da I Liga de futebol para poderem evitar dissabores, começando já pela receção ao Boavista.



"Aquilo em que eu acho que nos temos de focar é em sermos capazes de amadurecer nesses momentos, sentirmo-nos confortáveis e estarmos tranquilos no sentido do que temos de fazer para resolver os problemas", frisou Álvaro Pacheco, na antevisão à receção de domingo ao Boavista, pela quarta ronda da I Liga.





O técnico estorilista explicou que o foco da equipa que comanda terá de passar pela capacidade para "resolver os problemas” em momentos estratégicos do jogo, como os minutos finais, uma preocupação que se relaciona com as derrotas frente a Arouca (4-3) e, mais recentemente, Estrela da Amadora (2-1), que se confirmaram com golos aos 90+6 e 90+10 minutos, respetivamente.





Relativamente à equipa adversária a inatividade do Boavista, impedido pela FIFA de inscrever novos futebolistas, na reta final do mercado nacional foi já enaltecida pelo treinador ‘axadrezado’, Petit, na véspera da visita ao Estoril Praia, para a quarta ronda da I Liga.



“Fico satisfeito por ter continuidade com estes jogadores, que já me conhecem, sabem o nosso processo de treino e de jogo e estão cientes daquilo que se pretende dia após dia. O mercado fechou aqui, mas ainda está aberto em outros campeonatos. O nosso foco é trabalhar os nossos atletas e dar boas respostas nos jogos. Depois, se eles vão ou não [embora], isso já não me diz respeito”, observou o técnico, em conferência de imprensa.



Pedro Malheiro, Chidozie, Bruno Onyemaechi, Sebastián Pérez e Gaius Makouta foram nomes apontados à saída do clube do Bessa nas últimas semanas, mas continuam sob orientação de Petit, que tinha perdido cinco titulares logo após o final da época anterior.