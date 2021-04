I Liga em direto. FC Famalicão - Portimonense

O Famalicão, 13.º classificado, com 27 pontos, recebe o Portimonense, nono com 29, este domingo, às 15.00, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, acredita que o jogo de domingo com o Portimonense, a contar para a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, "vai ser agradável e com duas equipas a quererem ganhar".



O técnico da equipa famalicense quer que a equipa mantenha o foco e lembrou a necessidade de os seus jogadores serem "mais competentes que o adversário" para alcançar o objetivo principal, que passa pela vitória.



“Vimos de uma sequência boa de resultados, embora quiséssemos ganhar. Mas, a soma de pontos vai de encontro com aquilo que queríamos, de razoável para bom”, disse Ivo Vieira, que soma duas vitórias e dois empates, em casa com Sporting de Braga e fora com Sporting, desde que assumiu o comando da equipa.



O próximo adversário “está numa fase boa em termos de resultados”, pelo que o encontro colocará frente a frente “duas equipas a crescer naquilo que é o seu posicionamento na tabela”.







Já o treinador do Portimonense garantiu hoje que as duas vitórias consecutivas na I Liga de futebol dão confiança para a deslocação de domingo ao terreno do Famalicão, mas não "embebedam" a equipa algarvia.

"As vitórias dão confiança a toda a gente, agora também não nos embebeda. Sabemos que cada jogo tem a sua história, todos esses jogos deram-nos muito trabalho, não foram jogos fáceis e, portanto, não estamos iludidos", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida da 27.ª jornada.Os algarvios procuram a terceira vitória seguida, depois dos triunfos sobre Nacional (5-1) e Vitória de Guimarães (3-0)."Não há duas sem três? Deus queira que sim, era bom sinal. O nosso espírito, o nosso foco é ir competir pelos pontos, reconhecendo muita qualidade no adversário", assinalou o treinador do Portimonense.Paulo Sérgio disse que a equipa algarvia tem de estar ao "melhor nível para fazer um bom resultado, porque o Famalicão é uma equipa de qualidade", elogiando os "excelentes valores individuais" do adversário.