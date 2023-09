I Liga em direto. FC Porto - FC Arouca

O FC Porto, que divide a liderança da I Liga com Sporting e Vitória de Guimarães, recebe o Arouca, sexto com cinco pontos, a quatro do trio de líderes, no domingo, a partir das 18:00, num encontro que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Braga.

O FC Porto recebe este domingo no Estádio do Dragão o Arouca, que soma cinco pontos e ainda não perdeu nesta edição da I Liga, também à procura de chegar aos 12 pontos antes da paragem internacional de seleções.



Os ‘dragões’ continuarão sem contar com o treinador Sérgio Conceição, ainda suspenso, e o capitão Pepe, lesionado, mas não só.







Também o sérvio Marco Grujic falhou por lesão o treino do FC Porto, juntando-se no boletim clínico aos futebolistas Pepe, Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson.



De acordo com os ‘dragões’, devido a uma contusão no glúteo direito, o médio sérvio realizou tratamento à lesão, tal como Pepe, Romário Baró e Gabriel Veron, enquanto Evanilson cumpriu treino integrado condicionado.



O FC Porto destaca ainda o regresso do extremo Francisco Conceição, “depois de ter rubricado o regresso à Invicta no último dia da janela de verão do mercado de transferências”, por empréstimo dos neerlandeses do Ajax.







Do lado do Arouca, o treinador Daniel Ramos, afirmou acreditar nas possibilidades do Arouca na deslocação ao Estádio do Dragão, desde que consiga evidenciar os seus pontos fortes, na partida da quarta jornada da I Liga de futebol.

Relativamente às dificuldades que os 'dragões' têm tido em vencer nas primeiras três jornadas no campeonato - os últimos dois triunfos (Farense e Rio Ave) foram conseguidos com golos já em período de compensação -, Daniel Ramos considera ser algo transversal aos três 'grandes' e que o FC Porto apenas tem apresentado menor eficácia na concretização.







RTP c/Lusa



“Se conseguirmos colocar em evidência os nossos pontos fortes, vamos criar dificuldades ao FC Porto e é por aqui que temos trabalhado. É um bom teste para nós, são este tipo de jogos que nos fazem crescer e perceber onde estamos e onde queremos jogar”, explicou o técnico, em conferência de imprensa.