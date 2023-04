I Liga em direto. FC Porto - Portimonense

O FCPorto entra este domingo em campo, frente ao Portimonense, com o Braga a ocupar o lugar, à condição, deixado pelos 'dragões' na última jornada. Um lugar que os azuis e brancos não querem perder, para manter a distancia pontual ao rival Benfica, que hoje venceu frente ao Rio Ave, mas que pode ser encurtada na jornada seguinte (27ª), num clássico onde 'águias e dragões' se defrontam no Estádio da Luz.

O jogo deste domingo vai ter arbitragem de Miguel Nogueira da Associação de Futebol de Lisboa, que terá como assistentes Rui Cidade e Nuno Pires, sendo Iancu Vasilica o quarto árbitro.





Acompanhe aqui minuto a minuto todas as incidências da partida, onde também pode ver todas as estatísticas do que se passa dentro do campo.