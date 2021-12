I Liga em Direto. FC Porto - SC Braga

O FC Porto recebe hoje o Sporting de Braga, que precisa de vencer para responder ao triunfo do Sporting perante o Boavista (2-0) e voltar ao comando da I Liga portuguesa de futebol, à 14.ª jornada.

Cinco dias depois do desaire caseiro com o Atlético de Madrid (1-3), que custou o adeus à Liga dos Campeões, o ‘onze’ de Sérgio Conceição procura o nono triunfo consecutivo na prova e o sétimo em outros tantos jogos no Dragão.



A formação ‘azul e branca’ caiu no sábado, provisoriamente, para o segundo lugar da prova, face ao triunfo caseiro do campeão Sporting, que passou a contar mais três pontos.



Por seu lado, o Sporting de Braga também chega ao Dragão após uma frustração europeia, um empate caseiro com o Estrela Vermelha (1-1) que impediu o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, relegando a equipa para o play-off.



No campeonato, os ‘arsenalistas’ tentam reforçar o quarto lugar, numa primeira volta em que já perderam os embates face aos outros ‘grandes’: 1-2 na receção ao Sporting e 1-6 na Luz.



À frente dos bracarenses, está, no terceiro lugar, o Benfica, que, depois do apuramento para os oitavos de final da ‘Champions’, com um 2-0 ao Dinamo Kiev, joga em Famalicão, uma semana depois do ‘pesado’ 1-3 na receção ao campeão Sporting.