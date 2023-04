I Liga em direto. Paços Ferreira - FC Porto

O FC Porto procura este sábado a quarta vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol na visita ao Paços de Ferreira, na 29.ª jornada, de modo a manter o segundo lugar e a pressão no líder Benfica. As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Os ‘dragões’ estão a quatro pontos do Benfica e em caso de triunfo ficam provisoriamente a um ponto do líder, que apenas entre em campo no domingo, na receção ao Estoril Praia.



Por outro lado, o FC Porto sabe que em caso de derrota perde o segundo lugar do campeonato, uma vez que o Sporting de Braga venceu na sexta-feira o Casa Pia por 1-0, na abertura da ronda, e está agora com mais um ponto do que os ‘dragões’ e a três do primeiro.



O FC Porto vai enfrentar um Paços de Ferreira que perdeu na última ronda na visita ao Marítimo e que está em 17.º no campeonato, em zona de despromoção direta.