I Liga em Direto. Portimonense - Belenenses SAD

O Portimonense, sexto classificado, com 14 pontos, recebe este sábado, o Belenenses SAD, 14.º, com oito, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 18:00, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

O treinador do Portimonense pediu hoje “concentração máxima” à equipa para vencer o Belenenses SAD, no sábado, em Portimão, no jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e inverter um ciclo de duas derrotas consecutivas.



“Precisamos de estar com muita concentração e ter muito respeito pelo adversário, para somarmos os três pontos e ultrapassar esta sequência de duas derrotas”, disse o técnico dos algarvios Paulo Sérgio.





Na antevisão à partida com o Belenenses SAD, o treinador assumiu não ter somado “as vitórias pretendidas em casa”, alertando para a necessidade de a equipa “manter o foco” para ganhar o confronto de sábado com a equipa lisboeta.





Já do lado da equipa visitante, o primeiro triunfo do Belenenses SAD na I Liga de futebol permitiu libertar alguma pressão, admite o treinador Filipe Cândido, antes de alertar que o foco tem de estar já na visita ao Portimonense.



Em conferência de imprensa, através de uma plataforma online, o técnico reconheceu que, quando as vitórias não acontecem, “surge alguma ansiedade, ou desconfiança”, motivo pelo qual os treinadores querem “que essa vitória aconteça para quebrar os ciclos” negativos.



“Houve, pelo menos, uma manifestação de alegria muito grande dos jogadores, porque procuravam essa vitória desde o primeiro jogo. Isso acaba por dar algum alento e fazer acreditar”, revelou Filipe Cândido, antes do último treino da semana, que antecedeu a partida para o Algarve.



No entanto, o técnico fez questão de frisar que o triunfo por 2-1, sobre o Santa Clara, já é passado e que os jogadores têm de se focar imediatamente no próximo jogo, com o Portimonense, a contar para a 11.ª jornada do campeonato.