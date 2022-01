I Liga em Direto. Portimonense vs Maritimo

O Portimonense, sexto classificado com 24 pontos, recebe no domingo o Marítimo, nono com 17, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15:30 horas, com arbitragem de André Narciso (Setúbal).

O treinador do Portimonense disse na confer~encia de imprensa de antevisão ao jogo de hoje que a sua equipa pretende fechar a primeira volta da I Liga de futebol, uma das melhores do seu historial, com um triunfo na receção de domingo ao Marítimo.



“Se esta é das melhores primeiras metades de época [da história do Portimonense], aquilo que pretendemos fazer é melhorá-la amanhã [domingo], porque só amanhã é que acaba a primeira parte da época. O que temos na cabeça é o jogo de amanhã e a procura dos três pontos”, afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 17.ª jornada, ao ser questionado sobre o percurso dos algarvios até ao momento.





O treinador da equipa de Portimão, sexta classificada na I Liga, espera “mais um jogo difícil” na receção aos madeirenses, que melhoraram após a entrada de Vasco Seabra para o comando técnico.





Já o Marítimo procura conquistar a primeira vitória fora de portas na era Vasco Seabra já diante do Portimonense, adversário da 17.ª jornada da I Liga de futebol, disse hoje o treinador do conjunto ‘verde rubro’.



“Temos uma vontade muito grande de fazer a primeira vitória fora, sabendo que vamos ter um adversário que está a fazer uma campanha extraordinária, que luta neste momento para ser uma da equipas sensação do campeonato”, afirmou Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao embate em Portimão, que acontece no domingo, às 15.30.



O treinador de 38 anos já orientou o conjunto madeirense em cinco partidas oficiais, tendo averbado três vitórias [todas em casa], um empate e uma derrota.



Nos dois jogos disputados fora sob a orientação do sucessor de Julio Velázquez, o Marítimo conquistou apenas um ponto, mas, segundo o ‘timoneiro’ insular “fez muitas coisas boas”, tanto no empate diante do Boavista (1-1), como na “dura derrota” frente ao Benfica, por 7-1.