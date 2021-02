I Liga em direto. Santa Clara - SC Braga

Santa Clara, sétimo classificado com 25 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 37, este domingo, às 16:30 (mais uma hora em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou que a sua equipa tem de “andar a 100” para alcançar um resultado positivo frente ao Sporting de Braga, na 19ª. jornada da I liga de futebol.



“Para conseguirmos um resultado positivo perante uma grande equipa como o Braga, isto está demonstrado, é preciso andarmos a 100, é preciso andarmos com tudo, a atacar e a defender. Ser competente a atacar e a defender, claramente, não há outra forma”, declarou o treinador.



Açorianos e ‘arsenalistas’ já se defrontaram por duas vezes esta época, com uma vitória para cada lado.



O Santa Clara venceu o Sporting de Braga por 1-0, na segunda jornada do campeonato, ao passo que a equipa treinada por Carlos Carvalhal venceu a de Daniel Ramos por 2-1 nos quartos de final da Taça de Portugal.



O treinador do conjunto açoriano considerou que as duas equipas têm uma “forma de atuar muito definida” e realçou que, ao contrário dos outros dois encontros, o jogo de domingo vai ser disputado no estádio de São Miguel.







Já o treinador bracarense, Carlos Carvalhal, salientou o facto de ter tido mais um dia de preparação para a deslocação ao reduto do Santa Clara, na 19.ª jornada da I Liga de futebol, frisando que os bracarenses estão "preparadíssimos".

O Sporting de Braga vai fazer no domingo o 11.º jogo no espaço de pouco mais de um mês (33 dias), ou seja, uma média de um jogo a cada três dias, e o técnico assegura que a equipa está moralizada."Nós vamos estar bem, sentimo-nos fortes e moralizados, estamos preparadíssimos, tivemos mais um dia do que habitualmente temos tido para preparar o jogo e isso é um facto importante para nós. É um bom campo em termos de dimensões, que dá para jogar, espero que o relvado permita que seja um excelente jogo", disse o técnico, na antevisão da partida, à televisão do clube.Os minhotos já defrontaram duas vezes os açorianos esta época, ambas em casa, tendo perdido o jogo da segunda jornada do campeonato (1-0) e vencido o dos quartos de final da Taça de Portugal (2-1), há 15 dias.