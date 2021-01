I Liga em direto. Santa Clara - SL Benfica

O Santa Clara, oitavo classificado, com 13 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 27, este domingo, no estádio de São Miguel, nos Açores, em jogo com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, considera o Benfica uma “equipa fortíssima”, mas afirmou ser “possível” vencer os ‘encarnados’ no jogo de domingo, da 12.ª jornada da I Liga de futebol.



“Independentemente da valia do adversário, é sempre possível vencer. Sabemos que é um jogo perante um dos candidatos ao título, uma equipa fortíssima, mas é possível [vencer]”, afirmou o técnico do Santa Clara.



Segundo o treinador do conjunto insular, a “experiência” e a “história” comprovam que “no futebol tudo é possível”.



“O Santa Clara ainda não conseguiu vencer o Benfica em casa, tem também essa primeira possibilidade, mas acreditamos no nosso trabalho, acreditamos na nossa equipa, acreditamos naquilo que temos vindo a fazer”, assinalou.



Na época passada, o Santa Clara derrotou o Benfica no estádio da Luz por 4-3, um “dado histórico” lembrado por Daniel Ramos para destacar que o “impossível não existe”.







Já do lado do Benfica, o clube da Luz procura hoje reaproximar-se do líder Sporting na I Liga de futebol, com as ‘águias’ a defrontarem nos Açores o Santa Clara, antes do FC Porto defrontar o Moreirense, em jogos da 12.ª jornada.

Nos Açores, o Benfica apresenta-se com Pizzi, recuperado da infeção pelo novo coronavírus, mas com várias baixas no grupo, depois de no sábado Cervi e Gabriel também terem tido testes positivos, elevando para seis os casos de covid-19 no plantel.Jardel, Gonçalo Ramos, Seferovic, João Ferreira já estavam infetados, numa lista de indisponíveis em que constam André Almeida, a recuperar de uma rotura de ligamentos, Pedrinho, com fadiga muscular, e Otamendi a cumprir castigo.