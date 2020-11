I Liga em direto. SC Braga - SC Farense

Sporting de Braga, segundo classificado da I Liga, com 15 pontos, e Farense, 16.º, com cinco, defrontam-se no Estádio Municipal de Braga, jogo da oitava jornada, que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.

O Sporting de Braga pode hoje isolar-se no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, caso vença na receção ao Farense, num dos quatro jogos do dia da oitava jornada da prova.



A formação de Carlos Carvalhal soma os mesmos 15 pontos do Benfica, que apenas joga na segunda-feira, no reduto do Marítimo, e segue a um ponto do FC Porto, que no sábado venceu por 1-0 o Santa Clara, nos Açores.



Depois de duas derrotas nas primeiras duas jornadas, os ‘arsenalistas’ perseguem o sexto triunfo consecutivo na prova, para dar sequência ao 3-2 na Luz, frente a um conjunto que conquistou na última ronda a primeira vitória.



Com um 3-1 caseiro ao Boavista, a formação algarvia, que ascendeu ao 16.º lugar (cinco pontos), logrou, finalmente, um triunfo no regresso ao principal escalão do futebol português, 18 anos depois.



Uma equipa do Sporting de Braga no "máximo das capacidades" vai, "declaradamente, tentar vencer" na receção ao Farense, no domingo, em jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, afirmou hoje o treinador Carlos Carvalhal.



Os bracarenses jogaram na quinta-feira para a Liga Europa, em casa, com o Leicester (3-3), mas o técnico garantiu que a equipa estará na máxima força no domingo, desvalorizando o pouco tempo de preparação do jogo com os algarvios e o eventual cansaço da equipa.