I liga em Direto. SL Benfica vs Paços de Ferreira

O Benfica procura hoje aproximar-se do segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ocupado pelo Sporting, na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Os ‘encarnados’ chegam a este encontro após duas derrotas com o FC Porto, para a Taça de Portugal e para a I Liga, mas podem aproveitar a derrota do Sporting, na sexta-feira, em casa do Santa Clara (3-2).



Com menos um jogo, o Benfica está a 10 pontos do líder FC Porto e a sete do Sporting, tendo preparado este encontro com várias baixas, devido à covid-19, com destaque para Odysseas, Vertonghen, Pizzi e Yaremchuk.



O Paços de Ferreira, na 11.ª posição, chega à Luz numa das suas melhores séries da temporada, com duas vitórias consecutivas, ambas conseguidas após a chegada do treinador César Peixoto.