I Liga em Direto. Sporting CP - Rio Ave FC

O Sporting depois de ter empatado com o Braga recebe este sábado o Rio Ave, 12.º colocado, ainda sem pontos conquistados., O jogo começa às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da segunda jornada da I Liga, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador do Sporting advertiu que o clube não tem dinheiro para ir ao mercado de transferências do futebol fazer contratações sem que exista qualquer saída, mas acrescentou que não está preparado para perder Matheus Nunes.



Questionado na Academia Sporting, em conferência de imprensa, sobre o alegado interesse dos ‘leões’ no avançado do Gil Vicente Fran Navarro, Ruben Amorim frisou que não pode controlar o mercado e foi taxativo em relação a eventuais reforços para a sua equipa.



“Nós não temos mais um cêntimo para gastar. Quando as pessoas falam que falta este jogador ou aquele, o que fazermos é usar a polivalência de alguns, porque, de outra forma, não conseguiríamos manter os Matheus Nunes, os Potes [Pedro Gonçalves]. Nós fizemos o máximo que podíamos para manter a base”, vincou o treinador.







Já a visita do promovido Rio Ave ao Sporting, este sábado, em encontro da segunda jornada da I Liga de futebol, deve ser encarada numa lógica de evolução gradual dos vila-condenses, reconheceu hoje o treinador Luís Freire.

“Há sempre três resultados no futebol. Vamos para este jogo como para qualquer outro, sabendo que o Sporting é uma das melhores equipas da prova e candidata ao título. Da nossa parte, estamos numa etapa de sair da II Liga e começar a aumentar o nível na I Liga. Este jogo vem nessa perspetiva de nos compararmos com os melhores e querer ao máximo que a equipa seja já competitiva", notou o técnico, em conferência de imprensa.O campeão da edição 2021/22 da II Liga almeja “ser mais agressivo em alguns aspetos” face à derrota caseira sofrida na estreia com o Vizela (0-1), que antecede embates nas oito jornadas seguintes frente aos cinco primeiros classificados do campeonato anterior.