I Liga em direto. Tondela - Sporting

O Sporting venceu hoje por 3-1 na deslocação ao Tondela, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e reduziu provisoriamente para três pontos a diferença na tabela para o líder FC Porto.



Em Tondela, o Sporting adiantou-se no marcador aos 29 minutos, com um golo do defesa Gonçalo Inácio, e ampliou a vantagem pelo espanhol Sarabia, aos 33 e aos 69, este de penálti, enquanto para o Tondela reduziu o também espanhol Manu Hernando, aos 71.





Com este triunfo, o quinto consecutivo no campeonato, os ‘leões’ estão em segundo, com 73 pontos, a três do FC Porto, que apenas joga domingo em Guimarães, enquanto o Tondela continua em 16.º, lugar que dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção, com 25 pontos.