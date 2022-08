I Liga em Direto. Vitória SC - Estoril FC

O Vitória de Guimarães e o Estoril Praia, ambos com três pontos, defrontam-se para a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, em jogo agendado para as 20:30 deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, afirmou que a equipa tem melhorado “a cada jogo” e projetou “um jogo agradável” com o Estoril Praia, no domingo, para a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Com três vitórias, um empate e uma derrota nos cinco jogos oficiais até agora disputados, incluindo o triunfo no Desportivo de Chaves a abrir o campeonato (1-0), a formação vimaranense deve focar-se no que “consegue controlar” para derrotar um oponente com “um misto de atletas experientes e de outros que começam a aparecer no futebol português”, também vitorioso na primeira jornada – 2-0 ao Famalicão.



“Há uma melhoria a cada jogo que fazemos. Isso dá-nos conforto para amanhã [domingo]. Vamos ter uma equipa difícil pela frente, com atletas muito interessantes, jovens. Do nosso lado, também existem atletas jovens. Parece-me que será um jogo muito agradável de se ver”, realçou o técnico, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, em Guimarães.



Para Moreno, a equipa ‘canarinha’, treinada por Nelson Veríssimo, apresenta coisas “parecidas” à sua, nomeadamente o “futebol positivo”, o facto de ser “muito organizada” e a intenção de “pressionar alto”, que vão gerar problemas “diferentes” dos sentidos pelos vitorianos no triunfo sobre o Hajduk Split (1-0), equipa muito recuada na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.







Já o treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, alterou para a qualidade do seu próximo adversário na I Liga portuguesa de futebol, o Vitória de Guimarães, que classificou de "boa equipa".

"Temos de perceber onde podemos melhorar, tanto a atacar como a defender e, já projetando o jogo com o Vitória, são situações que pretendemos ver melhoradas", declarou Nélson Veríssimo em antevisão à segunda jornada da I Liga de futebol depois de a equipa da Linha de Cascais ter vencido o Famalicão na jornada inaugural.O técnico do Estoril Praia atribuiu qualidade ao oponente que terá pela frente este domingo no Minho, que disse que "é uma boa equipa, com qualidade individual e coletiva"."Estamos preparados para um jogo difícil, há que reconhecer que o adversário tem qualidade mas estamos acima de tudo focados no que temos de fazer", referiu Nélson Veríssimo.