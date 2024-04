I liga em direto. Vitória SC - Farense

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 56 pontos, recebe o Farense, 10.º, com 30, em desafio marcado para as 15h30 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.

O treinador Álvaro Pacheco frisou que o Vitória de Guimarães “não se pode desviar do percurso” traçado ao receber Farense, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando pode subir provisoriamente ao terceiro lugar.



À boleia de uma série de cinco vitórias seguidas para o campeonato, a equipa vimaranense ocupa o quinto lugar da prova, com 56 pontos, em igualdade com o quarto, Sporting de Braga, e a dois do terceiro, FC Porto, sendo a primeira equipa desse trio a entrar em campo no sábado, mas o técnico de 52 anos preferiu vincar que a equipa quer “chegar aos 59 pontos o mais rapidamente possível”.



“A nossa motivação é a conquista dos três pontos, olhar para o que nos trouxe até aqui, um foco, uma ambição, um espírito, a mentalidade de sermos campeões todos os dias. Foi isso que nos fez chegar a esta altura do campeonato orgulhosos pelo nosso desempenho. Não nos podemos desviar do nosso percurso”, realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 deste sábado, em Guimarães.



Apesar da “vontade muito grande” e das “expetativas boas” para a tarde de sábado, Álvaro Pacheco avisou que o conjunto algarvio se vai apresentar desinibido no Minho, com “uma ambição muito grande de conquistar os três pontos”, na sequência do “campeonato tranquilo” que está a realizar, valendo, para já, o 10.º lugar, com 30 pontos.



“É uma equipa com um perfil de jogo que nos pode causar contrariedades se não formos capazes de dominar o momento do jogo. Não queremos ser surpreendidos. Temos de entrar determinados e concentrados”, alertou.







Já o treinador do Farense diz que a equipa tem de estar preparada para contornar um jogo de grande exigência na deslocação de sábado ao reduto do Vitória de Guimarães, da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

“Antevejo um jogo extremamente difícil. Sabemos o momento que o adversário passa, vem de uma vitória [2-1] no Dragão com o FC Porto. Sabemos também o ambiente que representa e a euforia que os adeptos do Vitória de Guimarães têm neste momento. Tudo isso, nós temos que saber contornar e, acima de tudo, percebermos que vai ser um jogo de grande exigência em todos os aspetos”, antecipou José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.O técnico considerou que o Vitória “está a fazer um bom campeonato, dentro daquilo” que são os seus objetivos.“É, sem dúvida, um grande clube, com uma dimensão maior, que está entre os cinco primeiros deste campeonato. Está a fazer um bom campeonato, a lutar por objetivos ambiciosos, e tem feito bons jogos e obtido boas vitórias”, apontou.José Mota lembrou que “todos os clubes que têm defrontado o Vitória de Guimarães, nomeadamente no Afonso Henriques, têm muitas dificuldades”, sustentando que o Farense tem de pôr em prática o que faz de bom para responder à altura.