I Liga. Farense - FC Arouca

Farense, 18.º e último classificado, sem pontos, e Arouca, 16.º, com três, defrontam-se este domingo, no Estádio de São Luís, em Faro, às 18:00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O treinador do Farense disse que a equipa olha todos os dias para a classificação da I Liga de futebol e quer vencer na receção de domingo ao Arouca, da sexta jornada, para deixar o último lugar.



“Nós sabemos perfeitamente qual é a nossa responsabilidade. Olhamos todos os dias para a classificação e para o último lugar, e queremos muito sair dessa posição. Para sairmos, temos de vencer, temos de conseguir pontos e é isso que tudo faremos [para conseguir] no jogo com o Arouca”, afirmou José Mota.





O Farense começou a época com cinco desaires em cinco jogos e é a única equipa do escalão principal que ainda não pontuou.





Já o treinador do Arouca, Gonzalo García, assumiu confiar na vitória diante do lanterna-vermelha Farense, única equipa sem pontos na I Liga de futebol, e elogiou o trabalhou dos seus jogadores, antes do encontro da sexta jornada.



Para o encontro no terreno dos algarvios, no domingo, o técnico não espera, contudo, facilidades, frente a um adversário que terá a motivação de fugir à delicada posição em que se encontra.



Também em dificuldades, com apenas três pontos, os arouquenses procuram uma vitória que retire a pressão dos últimos lugares da tabela classificativa, mas Gonzalo García relembrou a sua experiência ao serviço dos croatas do NK Istra para desvalorizar o seu arranque em falso no Arouca.