I Liga. Farense - Gil Vicente

Farense, 17.º e penúltimo classificado, com nove pontos, e Gil Vicente, 12.º, com 13, defrontam-se este sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

O treinador do Farense disse que a sua equipa tem de “continuar a ser aquilo” que tem sido recentemente na receção deste sábado ao Gil Vicente, na abertura da 14.ª ronda da I Liga de futebol.



“Continuar a ser aquilo que temos sido em termos de organização, entrega, dedicação e capacidade de trabalho”, afirmou Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema de Faro nas redes sociais.



O Farense está numa série de quatro jogos consecutivos sem perder, três deles para o campeonato, e na jornada anterior entregou a lanterna-vermelha ao Arouca.







Já o treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, considerou ser “muito importante” que a equipa dê sequência à vitória da semana passada, frente ao Nacional, na partida deste sábado, com o Farense, da 14.ª da I Liga portuguesa de futebol.

“É muito importante ganhar e dar continuidade ao último triunfo. Ainda não conseguimos vencer fora, nem em dois jogos seguidos, na Liga. Temos esse desafio e vamos quer concretizá-lo. A equipa trabalhou muito e está com muita vontade de voltar a vencer”, disse o treinador dos minhotos.O conjunto de Barcelo pôs fim, na última jornada, uma série de quatro jogos sem vencer no campeonato, e Bruno Pinheiro considerou que um novo êxito irá devolver mais confiança ao grupo.