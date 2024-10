I Liga. FC Arouca - AVS

O Arouca, 14.º classificado da I Liga, com seis pontos, recebe o AVS, 10.º, com oito, este sábado, pelas 18:00, em encontro referente à oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem a cargo de David Rafael Silva, da Associação de Futebol da Porto.

O treinador do Arouca, Gonzalo García, mostrou-se satisfeito com o rendimento dos jogadores, apesar da frágil situação pontual, e acredita estar preparado para as várias possíveis facetas do AVS, na oitava jornada da I Liga de futebol.



Para a receção de sábado ao conjunto orientado por Vítor Campelos, o técnico arouquense assume que o adversário, com muitas trocas face à época passada, poderá apresentar-se de diferentes formas, mas confia sobretudo na ideia de jogo da sua equipa.





O técnico uruguaio foi elogioso para com a formação da Vila da Aves, que leva oito pontos no campeonato, mais dois do que os 'lobos', e que pode ultrapassar em caso de vitória.







Do lado do treinador do AVS disse a equipa está “preparada e confiante” para somar os primeiros pontos como visitante, diante de um Arouca que “tem feito excelentes épocas”, na oitava jornada da I Liga de futebol.



“Este ano os resultados não têm demonstrado a verdadeira qualidade do plantel, com muitas mudanças, de jogadores e equipa técnica, mas estamos preparados e confiantes para o que queremos fazer e queremos colher pontos fora”, disse Vítor Campelos, na antevisão ao jogo de sábado.



O técnico do AVS manteve o tom elogioso na análise ao Arouca, que identificou como “uma equipa com qualidade e identidade própria”, mas prometeu “tentar explorar” os seus pontos fracos, num jogo em que conta com várias ausências.