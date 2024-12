I Liga. FC Arouca - SL Benfica

O Arouca, 16.º classificado, com oito pontos, recebe este domingo o Benfica, terceiro, com 25, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O treinador do Arouca considerou que o duelo deste domingo frente ao Benfica, da jornada 12 da I Liga de futebol, é uma “oportunidade” para a sua equipa “jogar nos limites” e mostrar que é competitiva.



“É uma oportunidade fantástica para nós. Estamos muito motivados e com perspetiva de fazer um bom jogo. Queremos entrar com vontade de ganhar, sendo competitivos e ameaçar a baliza de um adversário muito forte. Isso vai-nos obrigar a jogar nos limites”, analisou Vasco Seabra.



O técnico reconheceu que “este é o melhor Benfica da época”, mas considerou que o foco da sua equipa tem de estar “no bom trabalho feito durante a semana” e nos processos que quer colocar em campo.



“É certo que o Benfica está numa boa fase, mas isso também nos obriga a darmos o melhor. Temos de desfrutar do jogo, e mesmo sabendo que também iremos sofrer, podemos ser felizes se acreditarmos no que estamos a fazer”, completou.



O treinador do Arouca acredita que a sua equipa “pode surpreender” as ‘águias’ e partilhou a atitude que pretende dos seus atletas.







Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, reforçou o objetivo de reduzir a distância para o Sporting na I Liga de futebol até final do ano e assumiu que não tem margem de erro para consegui-lo. Uma redução mais viável depois da derrota de ontem, em que o Sporting perdeu por 0-1 frente ao Santa Clara.



Nesse sentido, aproveitou uma pergunta sobre a gestão que tem feito do plantel, e particularmente de Di María, para lembrar que, apesar dessa visão a médio prazo, a equipa tem de ter “simultaneamente os olhos na bola” e que isso “é o jogo de domingo”.





Veja aqui, no final do encontro, o resumo do jogo:

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Arouca, no Seixal, o técnico benfiquista esclareceu ainda que a roda que fez com os jogadores após a vitória no terreno do Mónaco “não foi uma mensagem para dentro nem para fora”, mas antes “um ato de liderança” e um reflexo da “grande alegria” que viveu naquele momento.“Ficámos felizes pela vitória, mas não podemos estar satisfeitos, porque a nossa ambição tem de ser mais. Por isso tenho dito que o nosso objetivo em termos de campeonato, até ao final do ano, é chegar ao segundo lugar e reduzir distâncias para o primeiro”, insistiu o técnico dos ‘encarnados’.