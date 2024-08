I Liga. FC Porto - Rio Ave FC

O FC Porto, integrado no quinteto de líderes, com seis pontos, recebe o Rio Ave, 11.º classificado, com três, este sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da terceira jornada da I Liga, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

O FC Porto precisa de estar ao mais alto nível para triunfar na receção ao Rio Ave, na terceira jornada da I Liga de futebol, antecipou o treinador Vítor Bruno na conferência de imprensa de antecipação ao jogo deste sábado, enaltecendo a qualidade vila-condense.



"O Rio Ave é muito capaz e tem momentos de requinte, sobretudo com bola. O treinador [Luís Freire] está na quarta época consecutiva no clube e tem conhecimento profundo do futebol português. Tudo isso joga a favor do adversário, que nos tem criado dificuldades num passado recente. Será um jogo complicado e temos de estar altamente conectados com os nossos valores", antecipou o técnico, em conferência de imprensa.



Os 'dragões' integram o quinteto de líderes do campeonato, a par do campeão nacional Sporting, Famalicão, Moreirense e Vitória de Guimarães, com seis pontos, enquanto os vila-condenses retificaram a derrota inaugural em Alvalade (3-0) com um triunfo caseiro sobre o Farense (1-0) na última ronda.



Já o treinador Luís Freire prometeu um Rio Ave com capacidade para “ferir o FC Porto” e vencer o jogo de sábado, no Estádio do Dragão, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Respeitamos o adversário, mas queremos ser um Rio Ave forte no seu jogo e a procurar ferir o FC Porto. Eles têm o o avanço de ter uma equipa constituída há algum tempo, com um treinador que conhece bem os jogadores, mas vamos jogar para competir e ganhar, com humildade e trabalho”, disse o técnico dos vila-condenses, na antevisão à partida.



Luís Freire reconheceu que irá defrontar “uma grande equipa, que venceu, e de forma clara, todos os jogos que fez esta época”, mas disse acreditar que o seu grupo tem argumentos para superar “a boa dinâmica do FC Porto”.