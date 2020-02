I Liga. FC Porto vence Vitória de Guimarães por 2-1 e coloca Dragões a um ponto da liderança

O Porto venceu em Guimarães por 2-1 e ficou a um ponto do Benfica. Em protesto pelos atos de racismo contra Marega, Sérgio Conceição não compareceu na conferência de imprensa final. Já o treinador do Vitória de Guimarães diz que a equipa ficou aquém do esperado.