I Liga. FC Porto vence Vitória SC por 2-1

O futebol clube do porto mantém a liderança da liga portuguesa de futebol, em igualdade com o sporting. A jogar em casa, os dragões venceram o Vitória de Guimarães por 2-1. O treinador do Vitória de Guimarães elogia o desempenho da equipa e lamenta a expulsão de Abdul Mumin, que condicionou o jogo. O técnico do Porto considera a vitória justa, mas queria mais golos.