I Liga. FC Vizela 0-2 Sporting, com golos de Pote e Bragança

O Sporting voltou aos triunfos no campeonato ao vencer em casa do Vizela por 2-0. Rúben Amorim e Álvaro Pacheco lamentaram o que se passou perto do final do jogo. O técnico do Sporting diz que Nuno Santos não pode reagir às provocações das bancadas.