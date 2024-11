I Liga. Gil Vicente - Boavista

O Gil Vicente, 10.º classificado, com 10 pontos, recebe o Boavista, 15.º, com seis, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

O treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, afirmou que os minhotos devem, pelo menos, igualar a vontade dos jogadores do Boavista e projetou “um jogo difícil” no sábado, da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



De regresso ao Estádio Cidade de Barcelos, ‘palco’ onde jogaam pela última vez em 05 de outubro, tendo derrotado o Estrela da Amadora (3-0), os ‘galos’ estão acautelados para um oponente “competitivo nos jogos todos”, apesar de ocupar o 15.º lugar da tabela, com seis pontos, prometeu o técnico.





Na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, o ‘timoneiro’ gilista lembrou ainda que os ‘axadrezados’ costumam apresentar um ‘onze’ com jogadores que, a seu ver, seriam titulares noutras equipas da I Liga e considerou que as reconhecidas dificuldades financeiras do emblema do Bessa podem retirar “responsabilidade e pressão”, libertando os atletas em campo.





já o Boavista precisa de dar mais para quebrar uma série de nove partidas sem vencer nas diversas provas frente ao Gil Vicente, no sábado, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, advertiu o treinador Cristiano Bacci.



“Os adeptos conhecem a nossa situação. Agradeço-lhes [pelo apoio], mas temos de pontuar e o foco desta semana esteve nisso mesmo. Não posso dizer que a equipa não tenha dado o máximo ou que os jogadores não fizeram tudo para pontuarmos, mas não chega. Temos todos de dar mais”, disse o técnico italiano, em conferência de imprensa.



Os ‘axadrezados’ vêm três empates e seis derrotas, a última das quais na receção ao Moreirense (2-0), da nona ronda do campeonato, que implicou a descida ao 15.º lugar, último de manutenção automática, agravando a desconfiança causada pelo afastamento da terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Varzim (1-0), da Série A da Liga 3.