I Liga. Gil Vicente - Casa Pia

O Gil Vicente, 10.º classificado, com seis pontos, recebe o Casa Pia, 11.º, também com seis, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 15:30 deste domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador Bruno Pinheiro afirmou que o Gil Vicente está preparado para as dificuldades que o Casa Pia pode criar, num embate entre duas equipas motivadas, da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



Alerta para as duas vitórias consecutivas dos ‘gansos’, sobre Estrela da Amadora (1-0) e Moreirense (3-1), o técnico de 47 anos lembrou que a formação de Barcelos atravessa um ciclo de quatro encontros sem derrotas, que inclui empates em “jogos muito difíceis” com Sporting de Braga (0-0) e Famalicão (1-1), e vincou que qualquer dos seus pupilos está “sempre motivado para jogar”.





Ainda sem derrotas desde que assumiu o comando dos ‘galos’, em 09 de agosto, Bruno Pinheiro reconheceu que esperava ver os jogadores “demorarem mais um pouco” a “assimilar as suas ideias” e elogiou a sua competitividade, mesmo sem tempo para “consolidarem processos”, algo que é sobretudo levado a cabo na pré-época.





Também o treinador do Casa Pia manifestou o desejo de ver a equipa “manter a linha concretizadora” diante do Gil Vicente, em Barcelos, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, rumo à terceira vitória seguida.



“Estava a faltar sermos mais concretizadores. É fruto do processo, vontade de querer melhorar e queremos manter esta linha. Sabemos da dificuldade que o Casa Pia tem tido em Barcelos, mas faz parte do passado e queremos fazer aquilo que ainda não foi feito, que é vencermos em Barcelos”, começou por dizer João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.



O jovem técnico, de 32 anos, que esta temporada assumiu o leme dos ‘gansos’, deu conta que “toda a gente no clube tem uma crença muito grande e que o ambiente é extremamente saudável”, pelo que as condições estão reunidas para somar a terceira vitória seguida, depois de três derrotas nas três primeiras rondas.