I Liga. Gil Vicente - Estrela

O Gil Vicente, 11.º classificado, com sete pontos, recebe este sábado o Estrela da Amadora, 15.º, com cinco, numa partida agendada para as 15:30, com a arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

O treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, reconheceu que a sua equipa está ansiosa e motivada para regressar às vitórias já na partida de sábado, frente ao Estrela da Amadora, da oitava jornada da I Liga de futebol.



A formação minhota vem de uma pesada derrota (5-1) frente ao Benfica, no Estádio da Luz, que transformou um ciclo de cinco jogos sem perder em cinco jornadas sem vencer, algo que o técnico quer inverter.



Na antevisão ao encontro com os amadorenses, o treinador reconheceu que a “ansiedade de voltar a ganhar pode criar alguma dificuldade”, mas acredita que a sua equipa vai “saber lidar com isso e aproveitar o que de bom tem sido feito”.



“Quanto melhor jogarmos, maiores serão as probabilidades de vencer. Temos de saber ser eficientes. Temos duas derrotas, quatro empates e uma vitória. Em termos de processo o caminho está a ser bem feito, mesmo com algumas infelicidades”, analisou.





Sobre o adversário, Bruno Pinheiro espera um Estrela da Amadora motivado com a vitória na última jornada, frente ao Moreirense, na estreia do técnico José Faria, que rendeu Filipe Martins.





Já o líder da comissão técnica interina do Estrela da Amadora, José Faria, afirmou que a equipa “está bem e tranquila” para dar continuidade, frente ao Gil Vicente, ao primeiro triunfo na I Liga de futebol.



“A equipa está bem e tranquila. Do ponto de vista anímico, estamos fortes, obviamente que os resultados ajudam. Só nos serve de estímulo para dar continuidade. Sabemos a dificuldade e não é por causa de um bom resultado que se tem um bom resultado logo a seguir. Na semana passada, ‘matámos um borrego’, quebrando um ciclo de jogos com o Moreirense. Vamos interpretar jogo a jogo, trabalhando de forma diária”, sublinhou.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da oitava jornada do campeonato, José Faria abordou as mudanças no comando técnico, após a saída de Filipe Martins do cargo, tendo procurado alterar a verticalidade e objetividade da equipa nos encontros.



Alcançada a primeira vitória oficial na temporada, José Faria considera que a semana de trabalho manteve-se numa “toada de tranquilidade” e que “do passado vivem os museus”, apontando baterias ao Gil Vicente, um duelo “de dificuldade máxima”.