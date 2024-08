I Liga. Moreirense FC - SL Benfica

O Benfica visita o Moreirense esta sexta-feira, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

Treinador Roger Schmidt reconheceu que o Benfica tem de ser mais consistente nos jogos fora para lutar pelo título da I Liga de futebol e apelou ao foco da equipa no desafio com o Moreirense.



“Nos últimos jogos fora não fomos consistentes a ganhar como temos de ser para chegar ao título. Em casa temos sido muito consistentes, mas temos de ter a mesma qualidade nos jogos fora”, apontou o alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.



Para o campeonato, os ‘encarnados’ não venceram nenhum dos três últimos encontros fora de casa, incluindo dois na época passada, nas deslocações ao Famalicão (derrota por 2-0) e ao Rio Ave (1-1), e voltaram a perder na primeira jornada desta época, novamente em Famalicão (2-0).





Esta sexta-feira, arranca a quarta jornada da I Liga, onde as 'águias' visitam o Moreirense, adversário que também não conseguiram vencer nas últimas duas deslocações, para a Taça da Liga 2022/23 (1-1) e para a I Liga da época passada (0-0).





Já o treinador do Moreirense, César Peixoto, rejeita que o Benfica atravesse uma crise e pediu aos minhotos competitividade e eficácia para discutirem a vitória na abertura da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Convencido de que a equipa de Moreira de Cónegos averbou a primeira derrota da época, frente ao Sporting de Braga (3-1), no domingo, por falhar “quatro ou cinco oportunidades claríssimas”, o técnico admitiu que os seus jogadores precisam de mais pontaria para, na sexta-feira, tentarem surpreender um Benfica “forte”, mas pressionado pela derrota da ronda inaugural, com o Famalicão (2-0).



“A equipa percebeu o que não correu tão bem em Braga e está hoje completamente focada no Benfica, uma grande equipa. Não acredito nesta coisa das crises. Joguei em equipas grandes e sei qual é o pensamento que têm: é o de que não podem facilitar em nada. Vamos ter um Benfica forte. Temos de ser competitivos”, referiu, na antevisão à receção às ‘águias’.



Antigo jogador do Benfica e do FC Porto, o técnico de 44 anos considerou que a perceção de crise resulta do “muito escrutínio sobre um clube grande” quando não ganha um jogo, uma espécie de “caça às bruxas”, e avisou que os ‘encarnados’ têm “criado muitas oportunidades”, mas não as “têm concretizado”, somando quatro golos após três jornadas.





Veja aqui o resumo do jogo após o encontro: