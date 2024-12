I Liga. Nacional - Moreirense

O Nacional, 16º classificado, com os mesmos nove pontos do Farense (17º), recebe no sábado o Moreirense, que é sétimo, com 20, no Estádio da Madeira, às 18:00, em jogo 14ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, considerou "muito importante" vencer na receção deste sábado ao Moreirense, que vive um "excelente momento", da 14ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Sabemos bem da valia do nosso adversário, que está a fazer uma época fantástica, com um excelente treinador e princípios de jogo. Vai ser um jogo duro e vamos ter de estar ao nosso melhor nível para conseguir levar de vencida esta turma tão difícil", revelou o técnico, logo a abrir a conferência de antevisão, no Estádio da Madeira, no Funchal.



Apesar de a formação madeirense ocupar o 16º lugar, com apenas nove pontos, em igualdade com o Farense, que é 17º, Tiago Margarido considera que a "equipa tem sido coesa", desvalorizando qualquer cenário de "mais ou menos pressão", por acreditar que os jogadores estão a "fazer as coisas bem".







Já o treinador do Moreirense, César Peixoto, reiterou a necessidade de manter os seus jogadores "humildes e agressivos" na deslocação ao terreno do Nacional, da 14.ª ronda da I Liga de futebol, após ter batido o líder Sporting.





Veja aqui, após o final do encontro, o resumo do jogo.

A campanha que os 'cónegos' têm realizado no campeonato - e que lhes vale atualmente o sétimo lugar - foi amplificada pela vitória frente aos 'leões' da última jornada (2-1), mas o técnico confia no profissionalismo dos jogadores e na sua capacidade em "trazê-los à Terra" para manter a senda positiva de resultados."É o desafio que nós temos sempre durante a semana, de nos mantermo consistentes. A importância é maior quando se ganha aos 'grandes' em casa, mas a equipa tem demonstrado manter-se bem. É natural que este mediatismo todo exista à volta e que possa mexer com eles. Mas faz parte do nosso trabalho tentar trazê-los à Terra, para continuarem humildes, com a agressividade e organização que nos caracteriza. Caso contrário, teremos muitas dificuldades", reiterou, na conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado.Ainda relativamente a esse último encontro, César Peixoto considera que foi dada uma maior ênfase aos desméritos do Sporting, por parte da comunicação social, comparativamente ao destaque atribuído à exibição do conjunto minhoto, algo que lamenta.