I Liga. Rio Ave - Estoril

O Rio Ave, nono classificado com 11 pontos, recebe este sábado o Estoril Praia, 15.º com sete, em jogo marcado para as 18:00, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

Rio Ave

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, afirmou hoje que a equipa está “muito motivada” para tentar alcançar a terceira vitória consecutiva na I Liga de futebol, na partida de sábado frente ao Estoril Praia, da 10.ª jornada.

Os vila-condenses não conseguem uma série de três vitórias consecutivas para o campeonato desde 2020, na altura liderados por Carlos Carvalhal, mas agora Sotiris Silaidopoulos quer capitalizar o bom momento, após os triunfos frente a Tondela e Estrela da Amadora.









Estoril

O treinador escocês Ian Cathro disse hoje que o Estoril Praia viaja, no sábado, até Vila do Conde com a ambição de vencer, apesar de os resultados estarem aquém das expetativas, na 10.ª jornada da Liga portuguesa.



Sem rodeios, Cathro assumiu que o objetivo é ganhar aos vilacondenses, mas recusou que o jogo seja decisivo.







