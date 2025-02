I Liga. Santa Clara - Casa Pia

O Santa Clara, quinto classificado com 32 pontos, recebe hoje Casa Pia, sexto com 30, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. A partida da 20.ª jornada vai contar com a arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).

O treinador do Santa Clara garantiu que a equipa pretende regressar às vitórias na I Liga de futebol frente ao Casa Pia e prometeu um grupo motivado para continuar a “fazer história” no clube açoriano.



“Queremos ganhar, obviamente. Queremos voltar às vitórias. Estamos a fazer um grande trabalho aqui e a fazer história no nosso clube. Queremos continuar a fazê-lo. Sabemos o que temos para fazer e o que temos de melhorar como equipa. Focamo-nos muito nisso”, afirmou.



Vasco Matos falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Casa Pia a contar para a 20.ª jornada.





Quanto ao Santa Clara, a equipa ocupa o quinto lugar da tabela, tratando-se da melhor classificação da história dos açorianos à 19.ª jornada.





O Casa Pia quer comprovar toda a evolução e alcançar o quinto lugar na classificação da I Liga de futebol, em discussão na visita ao Santa Clara, da 20.ª jornada, assumiu hoje o treinador João Pereira.



“O Santa Clara tem jogadores que se conhecem bastante bem e tem a consistência da época anterior, relativamente a grande parte dos jogadores e da equipa técnica. Não houve um momento de transformação, que o Casa Pia teve e leva o seu tempo para se construir o processo. O deles já está em ‘modo cruzeiro’, o Casa Pia encontra-se numa fase ascendente. Seja que resultado for, o quinto lugar não ficará fechado. Queremos agarrar os três pontos e esse lugar, e potenciar os nossos jogadores”, disse o treinador.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, João Pereira manifestou a vontade dos jogadores em mostrar ao Santa Clara as melhorias feitas desde a terceira ronda, no desaire em Rio Maior, por 2-0, a marcar uma entrada ‘em falso’ dos lisboetas na I Liga.