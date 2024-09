I Liga. Santa Clara - Estrela

O Santa Clara, sexto classificado com nove pontos, vai receber o Estrela da Amadora, 17º. com dois, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

O treinador Vasco Matos garantiu que o Santa Clara está preparado para as individualidades do Estrela da Amadora, apelando à resposta da equipa no próximo jogo da I Liga de futebol após a derrota frente ao Benfica.



“Temos de tirar algumas ilações daquilo que foi feito, mas obviamente temos de olhar em frente e dar resposta já no jogo de amanhã [sábado]”, afirmou o técnico dos açorianos, em conferência de imprensa, realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



O Santa Clara vai receber o Estrela da Amadora, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), em jogo da sexta jornada, após a derrota por 4-1 diante do Benfica na ronda anterior.



“Não estamos habituados a perder. Agora, o nosso foco é perceber que do outro lado que tipo de adversário está, mas olhar para nós e perceber que temos de ser mais fortes e consistentes naquilo que é o nosso processo”, vincou.







Já treinador Filipe Martins disse que o Estrela da Amadora pretende somar pontos à “evolução da equipa” no jogo frente ao Santa Clara, a contar para a I Liga de futebol, alertando para a solidez defensiva do adversário.

“A evolução da equipa vê-se. O nosso foco para este jogo é mesmo isso: é continuar a dar passos em frente. Obviamente que queremos somar a esses passos de crescimento pontos”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, realizada Estádio José Gomes, na Amadora.O Estrela da Amadora vai defrontar o Santa Clara, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), em jogo da sexta jornada.Filipe Martins defendeu que o “processo” da formação tricolor, além de estar a “ficar bem assimilado”, ainda “tem muita margem para crescer”.