I Liga. SL Benfica - AFS

O Benfica, segundo classificado com 72 pontos, os mesmos que o Sporting, campeão nacional e líder do campeonato, recebe este domingo o AFS, 16.º com 24 pontos, em partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Carlos Macedo (AF Braga).





SL Benfica





O treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou que os ‘encarnados’ têm de ter “concentração máxima” no jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol para conseguir vencer o AVS, porque o campeonato está numa fase decisiva.

Bruno Lage acredita que, a jogar em casa, com o apoio dos adeptos, a equipa do Benfica não ficará ansiosa, mas lembrou que o AVS é uma equipa que precisa de pontos para garantir a manutenção e que vai tentar conquistar pontos no estádio da Luz.









AFS (Aves Futebol SAD)





O treinador do AFS, Rui Ferreira, mostrou-se confiante que a sua equipa pode contrariar a “avalanche ofensiva” do Benfica para pontuar no domingo, no Estádio da Luz, no jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Vamos sofrer um pouco, porque é normal frente a um clube grande que luta pelo título, mas acredito que vamos conseguir contrariar essa avalanche ofensiva, com organização e foco em cada tarefa individual”, disse Rui Ferreira, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O treinador explicou que será fundamental para o AFS manter a posse de bola para evitar o 'sufoco' e, dessa forma, tentar criar nervosismo no adversário, preferindo focar-se no que a sua equipa pode fazer bem em vez de se preocupar excessivamente com o comportamento do Benfica.



“Nós temos de fazer bem o nosso trabalho e depois lidar com o que o adversário pode fazer, sabendo que o Benfica em casa vai querer chegar rápido ao golo, mas o nosso objetivo é manter a nossa organização e tentar fazer o nosso jogo”, afirmou.



Sobre a pressão da sua equipa na luta pela manutenção, e a do Benfica na luta pelo título, Rui Ferreira considerou que é mais importante o AVS concentrar-se na sua tarefa, sublinhando a necessidade de conquistar pontos, e garantindo que essa é a sua principal preocupação nesta fase do campeonato.



“Estamos a entrar em momentos muito importantes da época e é muito importante nós estarmos concentrados naquilo que controlamos, que é o jogo”, disse Bruno Lage no lançamento do jogo deste domingo com o AFS, da 31.ª jornada da I Liga de futebol.