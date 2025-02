I Liga. SL Benfica - Boavista

O Benfica recebe o Boavista este sábado, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de José Bessa (AF Porto).

O treinador do Benfica, Bruno Lage, reafirmou que a disputa do título de campeão nacional de futebol vai ser “uma corrida até ao fim”, mas reconheceu que os ‘encarnados’ dependem apenas de si mesmos.



“Vou manter o mesmo discurso que tive há dois meses. Vai ser uma corrida até ao final, em função da consequência de jogos e do que são as últimas duas jornadas”, insistiu o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.



O Benfica recebe o Sporting na penúltima jornada do campeonato e, depois, visita o Sporting de Braga, enquanto os ‘leões’, após visitarem a Luz, recebem o Vitória de Guimarães.



Mais à frente, confrontado com o facto de poder ultrapassar o Sporting e assumir a liderança, à condição, se vencer o Boavista, Lage insistiu na importância do encontro de sábado e apontou ao futuro em todas as competições.



Sobre a condição física do plantel, revelou que o médio Kökçü “está disponível” para defrontar os ‘axadrezados’, mas não adiantou se Aursnes também estará apto e remeteu uma avaliação ao norueguês para o próprio dia do encontro.





O técnico reconheceu, por outro lado, que os jogadores estão “cansados” e socorreu-se de uma expressão utilizada por um adjunto numa reunião mantida “de manhã, sobre o estado físico dos jogadores” para o explicar.





Já do lado do Boavista, o treinador Lito Vidigal mostrou-se determinado em alcançar um resultado diferente ao da sua estreia no Boavista, quando defrontar no sábado o Benfica, em partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol.



Após a derrota em casa frente ao Estoril Praia, no seu regresso ao comando técnico dos 'axadrezados', Lito Vidigal procura um resultado diferente no próximo jogo, embora a tarefa se apresente difícil, já que se desloca ao Estádio da Luz.



Apesar das dificuldades esperadas, o treinador manteve uma postura otimista e garantiu que, caso surja a oportunidade de conquistar os três pontos, a equipa "agarrará com unhas e dentes".



O treinador adiantou que "não vale a pena enumerar as qualidades do Benfica, um dos maiores clubes de Portugal", mas sublinhou que a sua equipa tem de encarar cada partida com a possibilidade de vitória.



"Vamos sofrer, vai ser duro, mas teremos a chance de vencer e, se essa oportunidade surgir, não a deixaremos escapar", afirmou Vidigal, na conferência de imprensa.



Para o técnico, o segredo do sucesso contra os grandes clubes passa pela ambição, mas também por um realismo muito pragmático.