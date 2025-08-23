I Liga. SL Benfica - Tondela

O Benfica, com três pontos num duelo, recebe hoje o Tondela, sem pontuar após duas rondas, às 20h30 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, na terceira jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.
Benfica
O treinador Bruno Lage assumiu que a prioridade atual do Benfica é vencer, e depois terão tempo para convencer, antes da receção ao Tondela, para a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, no centro de treinos do Benfica, no Seixal, Bruno Lage frisou a ideia de que o jogo mais importante “é o próximo”, apesar de estar a meio do play-off da Liga dos Campeões, diante do Fenerbahçe.
Tondela
O treinador do Tondela, Ivo Vieira, reconheceu a dificuldade da deslocação a casa do Benfica mas avisou que vai discutir o resultado na terceira jornada da I Liga de futebol.
Neste sentido, disse que é para isso que o Tondela se desloca a casa do Benfica, mesmo tendo "consciência obviamente, da dificuldade” do jogo, não só pela dimensão do adversário como pela sua qualidade.
