I Liga. Sporting - Boavista

O Sporting recebe o Boavista no sábado, em partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

O treinador do Sporting, João Pereira, disse que é solução para o campeão nacional de futebol, mesmo que não vença o Boavista, e acrescentou que não é o dinheiro que o move nessa posição.



“Continuo [a acreditar que sou a solução]. Porque tenho confiança e foco total na vitória de amanhã [sábado]”, atirou o técnico, em Alcochete, questionado se continua a acreditar ser a solução para treinar os ‘leões’ caso não vença a partida da 14.ª jornada da I Liga de futebol.





Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, o treinador, que perdeu quatro dos cinco jogos desde que sucedeu a Ruben Amorim, admitiu, no entanto, que não sabe “o que pode acontecer” no futuro, mas vincou que “não é o dinheiro” que o move, questionado sobre afirmações anteriores sobre a duração do seu contrato.





Já o treinador do Boavista, Cristiano Bacci, garantiu que nada mudou na habitual preparação da equipa para o jogo com Sporting, deste sábado, da jornada 14 da I Liga de futebol, desvalorizando o mau momento dos ‘leões’.



“Não mudou em nada a nossa preparação. Os nossos alvos [de trabalho] foram os mesmos dos outros jogos, preparamos a equipa para tentar pontuar”, disse o técnico dos ‘axadrezados’.



Cristiano Bacci considerou “normal” que Sporting passe por uma fase menos positiva, mas referiu que o adversário tem argumentos para dar a volta a situação.



“O Sporting é primeiro na classificação, uma equipa com muita qualidade, mas como todas a equipas do mundo, mesmo as mais fortes, podem ter momentos difíceis. É uma coisa normal, mas têm qualidade para dar a volta a situação”, analisou.



O treinador do Boavista não se quis alongar em avaliações ao conjunto de Alvalade, mas conta que os ‘leões’ queiram, já neste jogo, mostrar a qualidade e recuperação.