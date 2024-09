I Liga. Sporting CP - AVS

O Sporting procura hoje manter a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, e um início vitorioso de prova, na receção ao AVS, equipa que ainda não pontuou fora, em jogo da sexta jornada. O encontro está agendado para as 20:30, no estádio José Alvalade. A arbitragem vai estar a cargo de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

Os campeões nacionais, com cinco vitórias em cinco jogos, iniciaram a ronda com líder isolados da competição, mas no sábado foram apanhados pelo FC Porto, que foi a Guimarães bater o Vitória, por 3-0, com um ‘bis’ de Samu e um tento de Pepê.



No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Sporting terá duas baixas de peso, com Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves afastados da partida, ambos devido a lesão.



O AVS, que na última temporada competia na II Liga, viaja para a Lisboa à procura do seu primeiro ponto fora, depois de duas derrotas em duas deslocações na I Liga.



Mesmo assim, o AVS soma sete pontos e segue no confortável oitavo lugar, com o treinador Vítor Campelos a prometer um AVS “ambicioso e organizado” para o embate frente ao Sporting, da sexta jornada da I Liga de futebol, mesmo reconhecendo as dificuldades para contrariar o poderio dos ‘leões’.