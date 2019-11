I Liga. Sporting derrota o Belenense SAD por 2-0

O Sporting derrotou o Belenenses SAD por 2-0, com dois golos do argentino Vietto. O treinador dos leões, Silas, considera que o mais importante para o Sporting nesta altura é vencer, mas garante que a qualidade do desempenho em campo vai chegar. Em relação ao sistema de jogo com cinco defesas, o técnico admite que o onze que terminou o encontro foi melhor do que as escolhas iniciais.