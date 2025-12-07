I Liga. Tondela-FC Porto

Tondela, em 16.º lugar, com nove pontos, e FC Porto, líder do campeonato, com 34, defrontam-se este domingo, pelas 20h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol do Évora.

Tondela

O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, reconheceu que o trabalho foi “forte e com foco” na receção a um líder FC Porto na “máxima força” para o jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, pelas 20:30, o técnico realçou que, apesar do trabalho da semana, “o jogo é sempre o mais importante”.





FC Porto

Já o treinador do FC Porto apontou hoje a necessidade de a equipa reagir à derrota sofrida para a Taça da Liga, na visita de domingo ao Tondela, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.



Na conferência de imprensa de antevisão, Francesco Farioli afirmou que a equipa olha “para o próximo capítulo” após a derrota com o Vitória de Guimarães (3-1), sofrida na quinta-feira, sublinhando que é importante apresentar “uma reação apropriada”.



Farioli destacou o caráter inédito do encontro, face à presença de Cristiano Bacci no comando do Tondela.



“Esta semana continuámos a trabalhar os pormenores táticos e técnicos, mas a ideia é sempre dar mais confiança a uma equipa que precisa. Temos muitos jogadores com qualidade, mas também com poucos jogos na I Liga e, por isso, a ideia é trabalhar sempre nesse sentido, jogo após jogo”, reconheceu Cristiano Bacci.