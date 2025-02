I Liga. Vitória SC - AFS

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 26 pontos, recebe o AFS, 15.º, com 18, em partida agendada para as 20:30 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador Luís Freire afirmou que o Vitória de Guimarães precisa de apresentar a “melhor versão” para derrotar o AVS, equipa que tem sido “consistente”, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sábado.



Sem qualquer triunfo nos últimos oito jogos oficiais, a equipa minhota ocupa o sétimo lugar da tabela, com 26 pontos, e espera ter energia suficiente, a jogar em casa, no Estádio D. Afonso Henriques, para encerrar “uma fase difícil”, diante de um adversário que ocupa o 15.º posto, com 18 pontos.



“Temos de ser uma equipa com muita dinâmica e persistência para desequilibrar uma equipa com bloco mais baixo, consistente, que vai exigir a nossa melhor versão. Acredito que ela vai estar cada vez mais perto de acontecer”, realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.



Luís Freire vincou ainda que os minhotos têm de acabar com alguns erros recorrentes a nível defensivo para contrariarem um oponente que perdeu uma vez nos últimos sete encontros, que joga com “um bloco baixo” e é “muito forte nas bolas paradas”.



O ‘timoneiro’ vitoriano manifestou ainda confiança no “caráter dos jogadores” e na sua capacidade para “agir em conformidade” com o que trabalham durante a semana para “crescer bastante nos próximos jogos”, sobretudo a nível ofensivo, e inverter a atual ‘maré’ de resultados.







Já o treinador do AFS, Daniel Ramos, deu conta hoje da intenção de provocar “instabilidade no Vitória”, como estratégia para o jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado.

“Mentiria se dissesse que não vou procurar a instabilidade no Vitória, faz parte do lado estratégico. Agora se vai acontecer, não sei”, disse Daniel Ramos, na conferência de antevisão, seguinte à primeira vitória conseguida à frente da equipa, na jornada anterior, diante do Gil Vicente (1-0).O técnico não escondeu que foi “diferente” voltar ao trabalho após a equipa ter conseguido algo que “procurava há algum tempo”.“A vitória traz felicidade e ao grupo trabalho um reforço. Vejo um grupo muito aplicado, a querer trabalhar e fazer. Eles já mereciam”, sublinhou o técnico, apontando baterias ao Vitória, sem valorizar os oito jogos seguidos sem vencer.“Sabemos que irá ser um jogo difícil, independentemente de o Vitória estar há oito jogos sem ganhar. Também estávamos e o Gil Vicente não perdia, e aconteceu. Vamos ter de utilizar as nossas estratégias para conseguirmos o nosso resultado”, afirmou.Daniel Ramos fez mira ao “período de reestruturação dos plantéis”, para explicar os seus cuidados nesta visita a Guimarães.