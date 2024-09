I Liga. Vitória SC - FC Porto

Vitória de Guimarães e FC Porto, ambos igualados na segunda posição, com 12 pontos, três abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting, defrontam-se este sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para a sexta jornada da I Liga, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O FC Porto deve mostrar-se enérgico na visita ao Vitória de Guimarães, este sábado, da sexta jornada da I Liga de futebol, apelou hoje o treinador Vítor Bruno, esperando uma tarefa complexa pelo arranque de época consistente dos minhotos.



“Têm tido o melhor arranque do clube no milénio, com uma dinâmica de vitória visível e apenas dois golos sofridos, algo que revela a excelência da sua organização defensiva. Vão jogar em casa e vêm de uma vitória em Braga, que tem um impacto diferente. Temos de ter muita alegria nas pernas, correr, trabalhar e tentar ser o mais fiel possível aos nossos referenciais”, projetou, em conferência de imprensa.





Os dois emblemas estão igualados na vice-liderança da prova - com superioridade ‘azul e branca’ na diferença de golos -, após os ‘dragões’ terem voltado aos triunfos na receção ao lanterna-vermelha Farense (2-1), reagindo à derrota no terreno do campeão nacional e líder isolado Sporting (0-2), enquanto os vitorianos derrotaram o Sporting de Braga (2-0).





Quanto ao Vitória de Guimarães o treinador Rui Borges só pensa no triunfo.



O Vitória de Guimarães foi a Braga vencer na última ronda (2-0), 10.º triunfo em 11 jogos oficiais esta época (mais uma derrota, com o AVS, 1-0).



Os portistas, com quem partilham a pontuação (12 pontos) na perseguição ao líder Sporting (15), também ganharam na jornada anterior, por 2-1 diante do Farense, em casa, mas para Rui Borges em jogo não está a disputa pelo segundo lugar, mas pela vitória.



“A luta é pelos três pontos. É um jogo contra uma grande equipa, muito competitiva, muito intensa, que tem feito um bom início de campeonato, à imagem dos últimos anos. É uma equipa que gosta de entrar forte, a mostrar que é grande. Somos uma equipa moralizada, que tem feito um início de época muito bom e vamos ser nós próprios, não vamos fugir ao que temos feito”, afirmou o treinador, em conferência de imprensa.