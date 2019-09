Imprensa mundial rendida à exibição de Cristiano Ronaldo

Na Lituânia, fez poker de golos pela Seleção Nacional. O caçador insaciável de recordes não pára e o mundo do futebol voltou a render-se ao capitão da equipa portuguesa.



A imprensa desportiva destaca mais um feito de Cristiano. Em Espanha, o AS, remete o poker para a memória - a carreira do madeirense tem um legado geracional.



É um jogador que faz sorri um país, que leva os amantes da bola para a plateia de um festival.



Já marcou a equipas de todos os continentes deste nosso mundo.



O fenómeno que em Vilnius passou a ser o melhor marcador das fases de qualificação para campeonatos da Europa.



Em Portugal, diz a Bola, ele é o nosso senhor dos golos. São 93 por Portugal