Inglaterra vence a França e conquista o bronze no Mundial2026

O confronto estabeleceu o novo recorde de golos num jogo de atribuição do terceiro lugar em Campeonatos do Mundo.



A seleção dos Três Leões entrou demolidora e construiu uma vantagem confortável de 4-0 ainda na primeira parte, com golos de Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18') e um bis de Bukayo Saka (37' e 45+1').



Na segunda metade, os franceses reagiram com orgulho. Kylian Mbappé liderou a revolta com golos aos 48' e 66', pelo meio registo para o tento de Bradley Barcola aos 54', reduzindo a desvantagem para 4-3 e relançando a incerteza no marcador.



Saka decide e Mbappé faz história



A estrela da tarde voltou a brilhar quando Bukayo Saka converteu uma grande penalidade aos 87 minutos, completando o seu hat-trick e fixando o 5-3. Nos descontos, o jogo guardou espaço para mais drama. Ousmane Dembélé reduziu para 5-4 aos 90+6', mas Jude Bellingham fechou a contagem em 6-4 no minuto 90+8'.



Apesar da derrota, o camisola 10 francês, Kylian Mbappé, entrou diretamente para a lenda do futebol ao atingir a marca de 22 golos em fases finais, tornando-se o maior marcador de sempre da história dos Mundiais. Do lado gaulês, Michael Olise fixou também um novo recorde de 7 assistências num único torneio.



Com este triunfo histórico, a Inglaterra despede-se dos Estados Unidos com a sua melhor prestação num Campeonato do Mundo desde o título conquistado em 1966.

