Japão - Costa Rica, o Mundial em direto

A derrota do Japão frente à Costa Rica veio relançar todas as contas do Grupo E. Com este resultado o japão perde a oportunidade de se apurar para os 'oitavos' e agora ambas as equipas somam agora três pontos. O cenário quer para o Japão, quer para a Costa Rica não se avizinha fácil, com ambas as equipas a ter ainda de jogar com os dois grandes do grupo (Espanha e Alemanha). Um grupo a seguir com atenção, com uma partida ainda esta tarde, onde a Espanha pode decidir o afastamento da antiga campeã mundial, a Alemanha.