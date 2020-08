Jesus é apresentado esta segunda-feira como treinador do Benfica

O treinador Jorge Jesus assinalou esta segunda-feira o regresso ao futebol do Benfica com uma imagem sua na rede social Instagram, acompanhada da frase do clube ‘De muitos, um’ [no original em latim, Et Pluribus Unum].









Na imagem, em tons de vermelho, Jorge Jesus surge em plano maior e também em mais pequeno, ao lado do emblema do clube, da águia, e com o estádio da Luz em fundo, numa mensagem em português e em inglês.O treinador, de 66 anos, é apresentado hoje a partir das 17:00 no centro de estágios do Benfica, como o novo treinador, naquele que é um regresso ao clube e numa cerimónia em que estará acompanhado do presidente Luís Filipe Vieira.Esta será a segunda passagem de Jesus pelo Benfica, depois de ter treinado a equipa de futebol entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.O técnico saiu da Luz em ‘rota de colisão’ em 2015/16, assinando pelo rival Sporting, no qual esteve três temporadas, ainda antes de treinar os sauditas do Al Hilal, e, com grande sucesso, o Flamengo.Na equipa do Rio de Janeiro, Jesus conquistou seis troféus em pouco mais de um ano, entre os quais o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.