A equipa de Jorge Jesus conquistou a Supertaça da Arábia Saudita. No final da partida, um jogador da equipa derrotada foi chicoteado no momento da saída para o túnel. Tudo terá começado com uma discussão entre o avançado marroquino e um espectador armado com um chicote. O espectador foi imediatamente retirado das bancadas e acabou detido.